Zé Love diz que Flor dá a entender que membros do grupinho são seus inimigos | A Fazenda 16

Zé Love falou com Babi, Gilson e Zaac sobre a postura de Flor com os membros do grupinho. Segundo o ex-jogador de futebol, a apresentadora se junta a eles quando é cômodo. O peão declarou que Flor é o maior alvo do grupão, mas ressaltou que as atitudes da peoa dão a entender que os integrantes do grupinho são seus inimigos. ‘A gente fala e ela chora’, afirmou.