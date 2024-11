Zé Love diz que Vanessa deve começar Resta Um, e atriz revela que vai salvar Fernanda | A Fazenda 16

Em conversa com Vanessa, Zé Love afirmou que a peoa deve ir para a Roça. No entanto, ele ressaltou que a atriz pode acabar se salvando por conta do Poder do Lampião, que está sob o domínio de Sidney. Caso comece o Resta Um, Vanessa revelou que irá começar salvando Fernanda. A atriz levantou a possibilidade dos integrantes do grupão desperdiçarem votos, porém, Zé Love acredita que isso não irá acontecer: 'É um modo de defesa'.