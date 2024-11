GalisTour: Adriane Galisteu apresenta as novidades da Sede de A Fazenda 16

No primeiro episódio de GalisTour da temporada, Adriane Galisteu mostrou as novidades de A Fazenda 16. A apresentadora falou das mudanças na decoração da Sede e evidenciou as principais inspirações para a criação do espaço de convivência dos peões: ‘Uma pegada meio Yellowstone’, explicou. Galisteu destacou ainda as primeiras emoções da temporada e relembrou importância da votação para a dinâmica do jogo: 'Vai começar efetivamente'.