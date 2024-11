GalisTour: Adriane Galisteu fala sobre tretas, eliminação e nova semana do jogo | A Fazenda 16

Adriane Galisteu convida o público para acompanhar os bastidores de A Fazenda 16 em mais um episódio de GalisTour. A apresentadora comentou sobre a semana emocionante do jogo, que contou com a eliminação de Sue e a permanência de Vanessa. Adriane mostrou ainda o 'faisqueiro' entre os peões e falou das expectativas para as próximas semanas da competição. Confira!