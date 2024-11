Fernando Presto repercute segredo de Luana Targinno: ‘É uma bomba, se a Babi tivesse me contado, o jogo teria virado!’ O ex-peão hablou sobre os rivais, detonou Sacha Bali e explicou falas polêmicas que teve em A Fazenda 16 Live do Eliminado|Do R7 29/11/2024 - 22h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 22h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O chef soltou a língua e não perdoou os rivais no bate-papo Reprodução/YouTube

Fernando Presto trouxe acidez e muita pimenta para temperar a Live do Eliminado de A Fazenda 16! Sob o comando de Márcia Fu e Lucas Selfie, o bate-papo foi recheado com doses de desabafo, repercussão de tretas e explicação de ranços.

O décimo eliminado da temporada chegou à live animado e já detonando os rivais. O primeiro foi Sacha Bali: “Ele chegava na orelha das pessoas, e elas já começavam a brigar. É um jogo meio nocivo, ele não ataca diretamente”, disse. Segundo o chef, o ator ‘manipula’ a opinião dos oponentes.

“Ele fala que não ataca ninguém, mas fica pilhando”, contou, lembrando de momento em que, segundo Fernando, Sacha citou que Yuri Bonotto comia muitos ovos e aconselhou os peões a redistribuírem a comida: “Usa as pessoas como peças de xadrez.”

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Selfie mostrou posts de amigos do ex-peão e uma postagem debochada de Larissa Tomásia comemorando a eliminação de Fer. Ele não se conteve, e alfinetou: “Eu eliminei ela, né? Tá retribuído, segunda eliminada, falava que era boa. Eu e Tiago Abravanel vingados. Ainda fui super educado no Hora do Faro, tentei não chutar cachorro morto!”

‌



Os apresentadores contaram para Fernando que a influenciadora passou a torcer fervorosamente por Sacha e agora é ‘mãe’ de pet, pois a torcida do casal a presenteou com uma cachorrinha. Sem pestanejar, o chef soltou: “Gosta de relacionamento tóxico”.

Em seguida, Márcia pediu que Fernando avaliasse as tretas que teve no reality. A primeira foi com Luana Targinno sobre o leite condensado escondido: “Luana acho hipócrita, tinha quatro latas de leite condensado com ela, por isso deu esse rolo”, pontuou.

‌



Ele ainda recordou da fala polêmica da influenciadora, dizendo que ele não sabia quem ela conhecia fora do reality: “Eu acho que configura ameaça”, opinou.

Selfie questionou sobre o tal segredo de Luana, e Fer aproveitou para colocar fogo no feno: “Agora já sei o segredo, acho que mudaria. Passarinho verde me contou. É uma bomba, se a Babi tivesse me contado, o jogo teria virado!”

Os apresentadores tentaram, mas não conseguiram tirar muitas informações sobre o segredo, apenas que é sobre um fato que ocorreu dentro do reality e envolve a cama do quarto: “A Flor deu muita pista lá dentro”, lembrou o ex-peão.

Continuando na pauta das brigas, Fer assistiu à treta em que Gizelly Bicalho acusou o chef de deixar ‘pentelhos’ caírem na comida: “Acho que ela queria arranjar VT. Nesse dia tinha feito frango com gengibre”, disse, explicando que foi a fibra do gengibre que ela encontrou no prato.

No quadro De Mala e Cuia, Fer respondeu perguntas da comunidade Kwai. Um fã quis saber se ele se arrependia de ter brigado com um dos peões que tem maior torcida do público: “Não me arrependo das minhas tretas com o Sacha. Ele fez coisas que para mim foram tóxicas. [...] Pode, sim, ser favorito. Mas teve atitudes tóxicas”, contou, alegando que teve todos os motivos para não gostar do ator desde o começo do jogo.

O chef recebeu recado especial Reprodução/Youtube

Aproveitando o assunto, os apresentadores mostraram o barraco da atividade de apontamento, quando Fernando avançou para cima de Sacha e encarou gritando: “Ele apontou o dedo na cara da Babi. [...] A cara dele se transforma na hora de gritar com mulher”, citou, se defendendo.

O chef falou que é muito reativo sempre porque trabalhou na noite de São Paulo: “Se você não peitar de igual para igual, leva um tapa na cara”. E apontou tentativas de ‘manipulação’ do rival: “Ele tentou muito entrar na minha cabeça, tentando por na minha cabeça que eu era uma pessoa que ninguém confiava.”

Fernando afirmou que Bali é a única pessoa que não quer conversar quando o reality terminar.

Selfie também mostrou falas problemáticas do chef sobre o ator. Como o momento em que ele fala em esquartejar o adversário: “Peço desculpas”, refletiu, dizendo que é um ‘humor’ muito pesado.

Ele também viu a cena em que está fantasiado de Coringa. Selfie perguntou se ele queria, de fato, parecer um vilão: “Sou muito anti-herói, não tenho perfil de herói, a gente joga com o que tem. Sem vilão também não tem narrativa. [...] Sou muito visceral, vou do oito ao oitenta.”

Na Prenda do Peão, Fernando recebeu fotos da família e dos amigos, além de uma cartinha dos pais. Ele caiu no choro enquanto lia as palavras, e mal se recuperou do momento quando o vídeo com Antônio e Ana Lúcia, pais dele, apareceu. Os dois mandaram um recado cheio de carinho e disseram que estão esperando o filho de braços abertos.

Para finalizar, Fer analisou o próprio jogo: “Fui muito reativo, pesei em alguns momentos, peço desculpas se magoei alguém”. Segundo o peão, ele jamais se jogaria em A Fazenda ‘pela metade’.

Curtiu a live?

Assista novamente:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Caiu a ficha? Eliminação de Fernando Presto traz bate-boca, novas rotas e festival de abraços:

Publicidade 1 / 19 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ao enfrentar uma Roça com Luana Targinno e Juninho Bill, Fernando Presto se deu mal e voltou para a cidade grande. Com isso, o G4 acumulou mais uma estratégia bem-sucedida em A Fazenda 16 e desagradou seus rivais. Como já é de costume, os peões tiveram as mais diferentes reações com o retorno dos roceiros salvos; confira o que rolou na madrugada desta sexta (29)