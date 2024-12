Flora Cruz relembra quebra de aliança com Sacha Bali: ‘Me arrependo de ter comprado um barulho errado da Larissa’ A ex-peoa de A Fazenda também detonou o ator, alegando que ele ‘passa por cima de qualquer um’ no jogo Live do Eliminado|Do R7 06/12/2024 - 23h07 (Atualizado em 06/12/2024 - 23h07 ) twitter

A ex-peoa não poupou críticas durante o bate-papo Reprodução/YouTube

A Live do Eliminado com Flora Cruz rendeu! Comandado por Lucas Selfie, o bate-papo foi apimentado e bastante revelador. A ex-peoa falou sobre as rivalidades, assistiu várias tretas, comentou a relação conturbada com Sacha Bali e distribuiu críticas para os rivais.

No início da live, Selfie mostrou o número de seguidores de Flora, que aumentou, e perguntou o objetivo da designer ao entrar no reality: “Nunca fui só filha do Arlindo, sempre fui mais”, disse, alegando que sentia vontade de mostrar outra versão para o público, como seu lado mãe e empreendedora.

‌



Ela pôde ver posts de amigos puxando mutirão para sua permanência no jogo e se emocionou com a publicação da mãe, que tinha uma foto de Arlindo Cruz. Flora contou que o pai sempre apoiou suas decisões e foi muito presente em sua vida. A designer chegou a chorar ao lembrar do sambista antes da doença: “Meu pai sempre foi muito à frente!”

No meio da live, Gizelly Bicalho e Cauê Fantin ligaram para Selfie, Flora ficou feliz ao rever os amigos e brincou sobre o romance que estão vivendo. O apresentador pediu que eles perguntassem algo para a designer, e a advogada quis saber se ela estava interessada em Sidney Sampaio. Flora negou: “Nunca estive a fim do Sidney, não é um cara que me atrai.”

‌



Depois que Selfie desligou a chamada, a ex-peoa assumiu que só se sentiu atraída por Cauê, mas que nem pensa mais em romance, afinal, ele está apaixonadinho por Gizelly.

Veja o momento:

‌



"O Sidney não é um cara que me atrai" 🤔💭 #LiveDoEliminado pic.twitter.com/couI3PBtzf — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2024

O apresentador mudou de assunto: “Está com saudade da Suelen? Ela não está muito, não”. Flora assistiu às aliadas Sue, Camila Moura e Gizelly colocando plaquinhas negativas nela durante o Hora do Faro. “As atitudes dela na casa assustavam todo mundo”, explicou sobre Sue.

Ela ainda afirmou que nunca teve a intenção de ser ou soar falsa com as amigas e apontou para o público: “A galera julga sem estar lá dentro”.

No quadro De Mala e Cuia, a comunidade do Kwai perguntou o que ela sentia orgulho e do que se arrependia em A Fazenda. Flora contou que está bastante satisfeita com sua trajetória, e só lamenta uma atitude: “Me arrependo de ter comprado um barulho errado da Larissa.”

Na opinião de Flora, as plaquinhas de Larissa foram fundamentais para que a designer largasse a mão de Sacha, que até então era seu aliado. E por falar nele, Selfie quis saber o que ela pensa sobre ter sido salva pela torcida do peão em sua primeira Roça: “Galera tá com fanatismo em um cara que se botar na casa de vocês, não aguentam três dias. O jogador Sacha”, pontuou, explicando que o ator é legal quando não pensa só em jogo.

Assista :

Flora diz que fãs de Sacha não aguentariam conviver três dias com o ator🔥😬 #LiveDoEliminado pic.twitter.com/MKZ4ZdsHnV — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2024

Ela continuou: “Existe um favoritismo em cima do Sacha, todo mundo que tem briga com Sacha vai sair.” Flora afirmou que o ator ‘sabe que vai ganhar’ o programa e fala isso nas entrelinhas em dinâmicas: “Passa por cima de qualquer um para ganhar!”

Flora alegou que se sentiu muito mal quando soube que Sacha se referiu a ela como ‘limitada’, e não se arrepende de nenhuma palavra que disse contra ele: “Sempre transforma as coisas para ele. Quer o VT da briga para se fazer de vítima.”

Selfie também mostrou a briga entre Flora e Vanessa Carvalho: “Ela mia. Abriu o jogo do Sidney para o Sacha”, soltou. Mesmo não curtindo a oponente, prefere que a atriz ganhe o reality do que o Sacha: “Ela joga com o coração. O Sacha é muito robótico. Não é feito de carne e osso!”

Na Prenda do Peão, Flora recebeu fotos da família e um recado especial do irmão, o cantor Arlindinho: “Que você vença o jogo da vida, esse é o mais importante!” Ela caiu em lágrimas e revelou: “Se essas pessoas estão felizes e orgulhosas de mim, tô bem!”

Antes de finalizar a live, Selfie deu uma espiada na sede e viu os peões prontos para a festa. Ele contou para a ex-peoa que o Grupo Molejo se apresentará nesta sexta (6). Flora ficou chocada, pois o vocalista é seu padrinho de batismo. O apresentador também contou a fofoca de milhões, avisando que os “óculos de Gizelly”, na verdade, são de Vivi Fernandez. A designer caiu na gargalhada.

Flora se mostrou bastante tranquila no bate-papo e mandou um recado final: “Viver A Fazenda 16 foi incrível!”

Reveja a live:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

