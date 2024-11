Gizelly Bicalho define passagem em A Fazenda 16: ‘Acho que não acertei nada, errei tudo’ A advogada chorou ao descobrir a gravidez de uma amiga e pediu perdão a Sacha Bali por acreditar na suposta agressão à Fernanda Campos Live do Eliminado|Do R7 15/11/2024 - 23h18 (Atualizado em 15/11/2024 - 23h18 ) twitter

Ela chorou, deu risadas, pediu desculpas e hablou no bate-papo Reprodução/YouTube

Gizelly Bicalho viveu uma verdadeira montanha-russa de emoções na Live do Eliminado de A Fazenda 16. A oitava participante a se despedir do reality revisitou momentos tensos do jogo, sentiu vergonha ao assistir algumas cenas, foi surpreendida por notícia boa, recebeu recado de uma amiga e pediu desculpas a Sacha Bali por acreditar na versão de Babi Muniz e Fernanda Campos sobre suposta agressão. Confira!

Encarando o início do bate-papo com bom-humor, a advogada chegou mostrando o look: “A vilã de A Fazenda, a vilã é sempre a mais bem-vestida”, brincou. Ela também citou um apelido que deu a Sacha, ‘Meneghel’, por conta da filha de Xuxa.

Gizelly contou para Márcia Fu e Lucas Selfie que estava exausta, mas nunca pensou em desistir: “Quis sair pela porta da frente, como entrei”. Ela revelou que sentia que seria eliminada desde a hora em que Sacha virou Fazendeiro.

Além desse sentimento, a ex-peoa também revelou que teve sonhos curiosos no reality: “Quando a Larissa saiu, eu tinha uns sonhos, que era assim, se afasta da Larissa. [...] Depois, quando comecei a dormir com a Luana, sonhava que a Luana era perigosa”, explicou, alegando que não deu ouvidos a própria intuição.

Os apresentadores mostraram os memes de citações que Gizelly fez durante tretas. Eles quiseram saber se ela realmente acreditava que estava certa. A advogada confessou que percebeu na hora o erro, quando confundiu O Príncipe, de Maquiavel, com O Pequeno Príncipe, mas quis sair por cima na briga. Lucas perguntou se Gizelly tem dificuldade de dizer que errou, ela respondeu afirmativamente.

Selfie mostrou um vídeo de Larissa Tomásia, pedindo aos fãs que não detonassem Gizelly fora do reality, e dizendo que quando a amiga quisesse conversar, ela estaria disponível. A advogada respondeu: “Não tenho nada para falar com ela. Quero não, Márcia, vida que segue”.

Fu exibiu os seguidores do Instagram de Gizelly, e a ex-peoa, que estava com medo de ter perdido fãs, ficou aliviada ao ver que os quatro milhões continuam lá. A apresentadora soltou: “Você está muito pessimista para alguém que acabou de sair do reality!”

Gizelly lembrou que estava ansiosa por ter visto muitos vídeos tensos na Cabine de Descompressão, e citou: “Amor só de mãe”. Aproveitando a deixa, Márcia lembrou que Gizelly colocou a mãe de Sacha no meio de uma briga com o rival. A advogada afirmou que está arrependida.

Além disso, os apresentadores também mostraram o vídeo da supertreta, quando Fernanda acusa Sacha de agressão. “Não teve agressão nesse caso. Peço desculpas a ele, às pessoas que gostam dele, ao fã clube dele”, pontuou, explicando que sempre acredita na versão da possível vítima.

Por falar em acusações, Gizelly também assistiu aos inimigos debochando do braço deslocado: “Tomei quatro atendimentos, tomei injeção na bunda”, disse, contando detalhes do perrengue. Entre as pessoas que mais falaram mal dela, estava Albert Bressan, a quem ela descreveu como “um sem-enredo, chato para caramba”.

Em seguida, um produtor de conteúdo do Kwai perguntou como ela via sua passagem no reality: “Acho que não acertei nada, errei tudo”, desabafou.

Selfie mostrou a briga da advogada com Fernando Presto, quando acusou o chef de derrubar pentelhos na comida: “Que ridículo, que humilhação”, apontou, se arrependendo da treta, mas alegando que o peão coçava as partes íntimas. Márcia disse que era outra pessoa que fazia isso, lembrando de Raquel Brito. Gizelly revelou que só soube do meme da influenciadora agora, pois nunca notou a coceira dela.

Márcia mostrou a briga que Gizelly teve com Luana, e quis saber qual era o segredo da influencer: “É uma bobeira, mas por mais que ela fez comigo, como vou expor a menina? É lá de dentro. Ela me contou debaixo do edredom.”

A advogada ficou chocada ao ver a amiga Reprodução/YouTube

Dando um tempo dos vídeos tensos, os apresentadores mostraram o post de Manu Gavassi anunciando a gravidez. Gizelly chorou de emoção e soltou: “Será que alguém vai ter coragem de ter um filho comigo?” Selfie foi intimado a doar material para inseminação artificial.

Na Prenda do Peão, a advogada recebeu fotos da família e dos amigos: “Eu sou a maior decepção dela”, disse chorando ao ver as imagens da avó.

Gizelly também recebeu recado especial de Marcela Mc Gowan, sua melhor amiga. A médica deu forças para a advogada e afirmou que conhece o bom coração da ex-peoa. A participante afirmou: “Lá no outro, não ganhei dinheiro, mas ganhei ela”. Lucas contou que Marcela está indo para casa da amiga, dar um abraço apertado nela!

Para finalizar, todos acompanharam os preparativos da festa ao vivo e Gizelly apontou: “A Fazenda acabou, só temos planta lá dentro... Agora Babi vai sair essa semana, Luana vai tirar ela, depois não tem mais briga”.

Dando tchau para o público, Gizelly pediu desculpas pelos erros e concluiu: “Só de ver os VTs eu me envergonho, tenho vergonha da minha mãe estar vendo isso, minha vó, tenho vergonha de mim. Eu sei que vai demorar, mas um dia me encontro de novo!”

Curtiu a live? Assista de novo:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

