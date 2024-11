Julia Simoura detona Vanessa Carvalho: ‘Quero zero contato. Está se achando a campeã de A Fazenda’ A atriz participou da Live do Eliminado e não poupou opiniões afiadas sobre os rivais Live do Eliminado|Do R7 25/10/2024 - 22h45 (Atualizado em 25/10/2024 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ela hablou no bate-papo com Márcia e Selfie Reprodução/YouTube

A Live do Eliminado desta sexta (25) rendeu com Julia Simoura! Ao lado de Lucas Selfie e Márcia Fu, a ex-peoa de A Fazenda 16 pôde rever momentos importantes do confinamento, opinou sobre o jogo, detonou rivais e chegou até a chorar. Confira o resumão do bate-papo!

Selfie começou a entrevista brincando com a semelhança entre Julia e Luísa Sonza. A atriz contou que as pessoas sempre comentam os traços parecidos: “Achava uma viagem!” Aproveitando o gancho, Márcia perguntou se a ex-peoa foi ‘ela mesma’ no reality. Julia acredita que sim, pois não é uma pessoa que costuma gritar, xingar ou arrumar confusão: “Fiquei muito chateada de ter levado respingos das atitudes de outras pessoas”, pontuou.

O papo sobre jogo surgiu e os grupos do reality foram citados. Lucas quis saber o que ela achou da virada do Grupinho, que agora é o time com mais participantes: “Eles estão seguindo todo o manual do que deu errado no nosso grupo. [...] Criticaram tanto combinação de votos, estão fazendo igual!” Para Julia, o que era a defesa do Grupinho, passou a ser ataque.

Ela assistiu às voltas da Roça e abriu o coração, dizendo que tinha esperanças de que Fernando Presto poderia sair: “Quando ele se impõe, passa do ponto. [...] Muita gente passa do ponto, o Zé Love passou do ponto comigo algumas vezes”. Ela citou forma ‘agressiva’ do ex-jogador tretar.

‌



O apresentador lembrou que as peoas do Grupão criticavam o fato de Zé ter gritado com mulheres no jogo, mas não viam com os mesmos olhos as atitudes de Sacha Bali. Julia não titubeou e disse que apontou ‘hipocrisia’ do amigo quando ele gritou em treta com Gizelly Bicalho. Selfie questionou se ela achava o ator e Love parecidos: “Os dois têm personalidade muito forte e ego muito grande”, soltou, alegando que ambos querem ter sempre a razão.

Por falar em Sacha, Márcia e Lucas recordaram os ‘ciúmes’ que Larissa Tomásia sentia quando via o ator e a atriz juntos: “Para mim foi muito surreal. O Sacha tem o dobro da minha idade!” Julia afirmou que nunca teve intenção de algo a mais com o peão, apenas amizade.

‌



Lucas mostrou um vídeo em que Lari e Luana Targinno falam mal de Julia, e ela rebateu: “Com as duas no início [do grupo] senti uma certa barreira. Sentia que elas não iam com minha cara”. Márcia perguntou se elas foram falsas com a atriz, que prontamente respondeu: “Em nenhum momento as duas foram muito legais comigo”. Na visão de Julia, para considerar alguém falso, primeiro a pessoa precisa tratar o outro muito bem, para depois agir com falsidade.

Selfie apimentou a conversa questionando se Julia acreditou que a ida de Luana para o trio de Sacha, Gui e Yuri foi natural: “Foi muito inteligente, estratégico... Jogada certeira, genuíno não sei dizer”.

‌



Sobre quem a atriz pretende levar para a vida, Julia citou Flora, Camila, Gizelly, Luana, Raquel, Gui, Yuri, Sacha, e se a Larissa estiver ‘de boa’, ela também. Já sobre quem ela quer longe, foi direta: “Quem não quero ver nem pintado de ouro é o Love... A Vanessa quero zero contato. Está se achando a campeã de A Fazenda.”

Julia também assistiu à reunião ‘girl power’, e explicou que a situação aconteceu depois das plaquinhas da Larissa contra Sacha. Para a atriz, as meninas procuravam ‘teorias da conspiração’ com as poucas informações que tinham.

Julia ficou emocionada ao ver a família Reprodução/YouTube

Ela pediu para ver a treta da Suelen com o Zé Love, pois foi a briga responsável por ‘polarizar’ o elenco: “Achei que tinha sido de uma maneira muito mais agressiva”, opinou.

Por fim, a Prenda do Peão veio carregada de emoção. Julia recebeu a camisa do pai de presente e caiu no choro. Ela contou que quando o pai faleceu, ela escolheu a peça de roupa para reconfortá-la em momentos de saudade. Além da prenda, a ex-peoa recebeu vídeo da mãe e da irmã. Ela adorou rever a família: “Minha maior preocupação era ser alguém que elas não reconhecessem!”

Curtiu a live com a Julia?

Reveja:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Diversão, cantoria e adrenalina! Relembre a trajetória de Julia Simoura em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Julia Simoura levou A Fazenda 16 com seriedade e jogou do início ao fim de sua passagem! Ela foi bicampeã em Provas do Fazendeiro, participou de um Grupão, se divertiu e deixou sua marca no reality. Relembre a trajetória da atriz!