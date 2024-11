Live do Eliminado: Fernando Presto repercute sua passagem em A Fazenda 16 O bate-papo com Márcia Fu e Lucas Selfie acontece nesta sexta (29), a partir das 21 horas, nas plataformas digitais Live do Eliminado|Do R7 29/11/2024 - 20h44 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h44 ) twitter

O ex-peão promete hablar na live desta sexta (29) Reprodução/Instagram

Fernando Presto, o décimo eliminado de A Fazenda 16, participa da Live do Eliminado nesta sexta (29)! Comandado por Márcia Fu e Lucas Selfie, o bate-papo vai ao ar a partir das 21 horas em todas as plataformas digitais do reality.

O chef saiu da competição na Roça contra Juninho Bill e Luana Targinno. Fernando recebeu apenas 7,01% dos votos. Ele vai repercutir sua participação no reality e hablar sobre os rivais!

Participe e mande a sua pergunta por meio das hashtags #AFazenda16 e #LiveDoEliminado!

Acompanhe ao vivo:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Ácido e bem-humorado: reveja a trajetória de Fernando Presto em A Fazenda 16

share O chef Fernando Presto não dominou só a cozinha, ele também protagonizou diversas tretas em A Fazenda 16! A trajetória dele é marcada por rivalidades, alianças desfeitas e bom-humor. Relembre a passagem do participante no reality!