Live do Eliminado: Julia Simoura comenta polêmicas de A Fazenda 16; assista agora!

A ex-peoa vai hablar no bate-papo com Selfie e Márcia! Reprodução/Instagram

Após receber apenas 22,5% dos votos na disputa pela preferência do público com Fernando Presto e Luana Targinno, Julia Simoura se despediu de A Fazenda 16 na última quinta (24) e agora comenta polêmicas da temporada na Live do Eliminado com Márcia Fu e Lucas Selfie.

Participe do bate-papo enviando suas perguntas nos comentários da live usando a hashtag #LivedoEliminado.

Acompanhe:

