Suelen Gervásio vai incendiar a Live do Eliminado nesta sexta (18); assista ao vivo! O bate-papo da ex-peoa com Márcia Fu e Lucas Selfie será transmitido nas plataformas digitais de A Fazenda, a partir das 21 horas Live do Eliminado|Do R7 18/10/2024 - 20h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 20h49 ) twitter

Alguma dúvida de que a modelo vai 'hablar' muito? Reprodução/Instagram

Suelen Gervásio movimentou A Fazenda 16 e deixou seu nome marcado na história do reality! A modelo foi eliminada na quinta (18), após enfrentar Roça difícil contra Vanessa Carvalho e Sacha Bali. Ela recebeu apenas 8,15% dos votos e disse adeus ao confinamento. Nesta sexta (18), ela tem papo marcado com Márcia Fu e Lucas Selfie na Live do Eliminado!

A transmissão acontece em todas as plataformas digitais do reality, a partir das 21 horas. O público pode participar enviando perguntas por meio da hashtag #LiveDoEliminado ou comentando diretamente no bate-papo da live no YouTube.

A modelo teve uma passagem recheada de polêmicas no reality. Na live, ela vai comentar a trajetória no programa e conferir vídeos do confinamento. Será que alguma cena vai chocar a ex-peoa?

Acompanhe:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Desfilando no ‘subterrâneo’! Relembre a trajetória de Suelen Gervásio em A Fazenda 16:

Acostumada com as passarelas de moda, Suelen Gervásio desfilou com estilo em A Fazenda 16. Apesar de desagradar muitos companheiros de confinamento, a modelo nunca deixou suas verdades de lado e sempre deixou transparecer a personalidade forte. Mesmo assim, viveu o reality rural ao máximo e nunca se deixou abalar; confira!