Zé Love opina sobre jogo de Luana: 'O Sacha vai ver, daqui a pouco ela vai dar uma rasteira!' O ex-peão criticou os rivais de A Fazenda 16, relembrou as tretas e recebeu uma declaração de amor Live do Eliminado|Do R7 08/11/2024 - 22h53 (Atualizado em 08/11/2024 - 22h53 )

Curtiu o bate-papo com o ex-jogador na Live do Eliminado? Reprodução/PlayPlus

Zé Love apareceu tranquilo na Live do Eliminado de A Fazenda 16! Diferente do jogador polêmico do reality, o ex-peão começou sereno o bate-papo com Márcia Fu e Lucas Selfie. Ele analisou as diversas tretas, falou sobre os rivais, explicou o motivo de algumas atitudes e recebeu um recado cheio de amor na Prenda do Peão.

A live começou com os apresentadores mostrando posts sobre o ex-jogador. Em um deles, Bárbara Saryne, comentarista de reality, lembrou que a Prova do Fazendeiro foi de futebol, e que Zé provavelmente venceria, se não tivesse sido vetado. Ele lamentou o veto e a porcentagem de eliminação, que foi de 30,02%: “Dava para ter brigado mais um pouco, hein?”

Selfie disse que Zé poderia ter ganhado alguns pontos com a torcida se tivesse mantido o bom-humor do início do jogo, e quis saber o que fez ele mudar de semblante, para um jogador mais frio no final da trajetória. Ele lembrou da virada de chave: “Há umas três semanas, quando começaram a falar do meu filho”. Segundo Zé, ele perdia o controle quando citavam sua família.

Lucas também contou ao ex-peão que Larissa Tomásia e Julia Simoura saíram para jantar juntas em comemoração à eliminação dele e que a influenciadora passou a puxar mutirões a favor de Sacha nas Roças em que o ator participa. Love colocou a mão no rosto como sinal de reprovação, e brincou: “Imagina esse jantar, devia estar uma maravilha!”

Márcia questionou se o eliminado teria amizade com Sacha fora do reality: “Jogo é jogo, aqui dentro é outra vida. Mágoa a gente tem... Não tenho inimigos, nunca tive e nunca vou ter. Aqui fora, se ele quiser conversar comigo, vou conversar. Se vier com o coração aberto”, pontuou. Selfie deu gargalhadas, imaginando uma conversa dos rivais.

Os apresentadores pediram para Zé explicar o motivo do ranço pelo ator, e ele tentou: “Sabe aquele jeitão de cafajeste, aqueles caras que se vestem como cafajestão? Vi isso dele desde o começo, via uma tretinha, uma conversa errada, ia lá, arrumava seu cabelo. Ele vai te ganhando aos poucos, inteligente da parte dele.... Usava muito da fraqueza dos outros para o jogo dele!”

Já sobre Luana, ele contou que o ranço foi natural: “A menina do balão. Ela chegava do nada [na treta], de tirolesa”, zombou. Segundo o ex-peão, não vai demorar para a peoa se virar contra Sacha: “Tá onde é conveniente, já já o Sacha vai ver, daqui a pouco ela vai dar uma rasteira. A hora que ela ver que ele deslizada em uma fala”, opinou.

Márcia relembrou a desistência de Fernanda Campos e Zaac. Zé revelou que perdeu o restante do brilho que tinha quando os amigos foram embora: “O Zaac é um menino de ouro, a ‘Wandinha’ também.” Ao ver o vídeo do suposto empurrão, ele admitiu que a forma como Fernanda falou foi exagerada.

Ele assistiu ao barraco que rolou após o comunicado da desistência dos amigos, e Selfie perguntou se ele iria, de fato, agredir Sacha. “Não ia agredir, queria estar perto do rosto dele! O dia que poderia ter feito algo, foi no outro dia [da treta generalizada]. Aquele dia não sei o que teria acontecido, falei com o Sidney que tive essa sensação só três vezes na vida, uma coisa tão ruim que tomou conta de mim”, citou, relembrando momentos difíceis com a saúde mental.

Selfie também mostrou um vídeo em que Sacha joga dardos e chama o rival de Zé Lúcifer: “Acho que dificilmente vai aposentar a mãe dele mesmo, é uma pessoa gananciosa”, apontou.

Mudando de assunto, um vídeo de Albert Bressan detonando as atitudes de Zé também foi mostrado. Ele pareceu não se surpreender: “O Albert sempre quis ser líder, sempre quis ter um grupo dele, mas nunca conseguiu”. Love alegou que a galera não gosta do empresário, porque fala muito de jogo e se acha a ‘última bolacha do pacote’.

Na Prenda do Peão, Zé ganhou sua medalha de ouro de um campeonato de futebol. Em seguida, recebeu mensagem de amor da esposa, Luciana Monroe. Selfie contou que a moça trabalhou pesado para defender o marido em lives e entrevistas.

Ele refletiu: “Acho que ela não fez quase nada do que fez quando eu adoeci. Ali eu pude conhecer minha esposa de verdade, a guerreira que ficou do meu lado na hora que mais precisei. Tinha certeza que isso ela ia tirar de letra, foi minha fortaleza. [...] Ela pode ter certeza que é reciproco, o que ela decidir para vida dela em qualquer situação, vai ter um cara que vai apoiar em tudo a vida dela!”

Para finalizar, Selfie disse que aposta em Zé e Luciana no Power Couple de 2025. Será?

Assista novamente:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Fim de uma era! Confira a reação dos peões com a eliminação de Zé Love em A Fazenda:

Mais uma eliminação bombástica explodiu a sede de A Fazenda 16. Ao disputar a preferência do púlico na Roça com Gui Vieira e Flor Fernandez, Zé Love voltou para a cidade grande e a saída do ex-jogador mudou os rumos do reality como nunca. Pela reação de Adriane Galisteu, dá para ver que a notícia agitou a peãozada e, como a apresentadora bem disse: "A partir de agora, é outro game". Se liga no mix de emoções que os peões viveram na madrugada desta sexta (8)!