Raquel revela arrependimento no jogo e critica estratégias de Sacha | Podcast

No Podcast Aquecendo o Feno desta terça-feira (15), Raquel Brito compartilhou reflexões sobre sua experiência em A Fazenda 16. A ex-peoa afirmou que foi sincera com os rivais e confessou arrependimento no jogo: ‘Não ter mostrado quem é a Raquel’. A influenciadora desaprovou jogo de Sacha e destacou importância de colaboração entre os jogadores.