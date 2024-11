Agite a formação da Roça votando na enquete do Poder da Chama Laranja no Kwai Escolha entre as alternativas e coloque fogo na próxima votação de A Fazenda 16 Enquetes|Do R7 08/11/2024 - 23h09 (Atualizado em 08/11/2024 - 23h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As opções estão explosivas, vote! Reprodução/Instagram

Pronto para colocar fogo no feno de A Fazenda 16? Duas novas opções para o Poder da Chama Laranja estão disponíveis na enquete do Kwai, escolha a sua favorita e vote muito! Durante a oitava formação da Roça, que acontece na terça (12), o dono ou dona do Lampião do Poder vai contar com dois pergaminhos do caos para agitar a votação.

Confira as alternativas:

Opção A: Escolha três peões da sede. Somente eles estarão disponíveis para a votação cara a cara.

Opção B: Triplique o total de votos recebidos por um peão.

‌



Agora está em suas mãos! Vote e ajude a balançar a oitava formação de Roça na terça (12)!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Fim de uma era! Confira a reação dos peões com a eliminação de Zé Love em A Fazenda:

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais uma eliminação bombástica explodiu a sede de A Fazenda 16. Ao disputar a preferência do púlico na Roça com Gui Vieira e Flor Fernandez, Zé Love voltou para a cidade grande e a saída do ex-jogador mudou os rumos do reality como nunca. Pela reação de Adriane Galisteu, dá para ver que a notícia agitou a peãozada e, como a apresentadora bem disse: "A partir de agora, é outro game". Se liga no mix de emoções que os peões viveram na madrugada desta sexta (8)!