Confira o Poder da Chama Laranja escolhido pelo público no Kwai Os fãs de A Fazenda 16 votaram e decidiram a alternativa que vai colocar fogo no feno da formação de Roça Enquetes|Do R7 28/10/2024 - 22h42 (Atualizado em 28/10/2024 - 22h42 ) twitter

Alguma dúvida de que o pergaminho vai abalar a votação? Reprodução/Instagram

Mais uma enquete do Kwai foi finalizada com sucesso em A Fazenda 16! O público gastou os dedinhos votando na opção favorita do Poder da Chama Laranja e já temos o resultado. Vale lembrar que os pergaminhos são recebidos pelo vencedor da Prova de Fogo, que ganha o Lampião do Poder.

Veja a alternativa vencedora:

Opção A: Hoje não terá Resta Um. Você deve indicar três peões e o Fazendeiro decide quem é o quarto roceiro.

Lembrando que o Fazendeiro é o Gilsão, hein? Fogo na votação desta terça (29)!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Dedo no requeijão e mais! Relembre as tretas envolvendo comida em A Fazenda 16:

