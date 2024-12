Fogo no feno! Vote no Poder da Chama Laranja de A Fazenda 16 A enquete já está disponível no Kwai, escolha uma alternativa e ajude a movimentar a próxima votação Enquetes|Do R7 06/12/2024 - 23h14 (Atualizado em 06/12/2024 - 23h14 ) twitter

Incendeie o game escolhendo sua opção favorita! Reprodução/Instagram

Chegou a hora do público mexer as peças do tabuleiro de A Fazenda 16 mais uma vez! A enquete do Poder da Chama Laranja já está disponível no Kwai, vote na alternativa que vai colocar mais fogo no feno da décima segunda formação da Roça.

Com o jogo chegando na reta final, o Lampião do Poder está cada semana mais requisitado. Quem será que vai conquistá-lo?

Veja as opções:

Alternativa A: Você deve escolher entre imunidade nesta Roça ou um prêmio de R$ 20 mil;

Alternativa B: O Fazendeiro ganhará um prêmio de R$ 10 mil se indicar o dono deste poder à Roça de hoje.

Vote e não esqueça de acompanhar os desdobramentos da sua escolha: segunda (9) tem Prova de Fogo, e na terça (10) a formação da Roça. Vai ser imperdível!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

