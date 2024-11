O Lampião do Poder está on! Veja qual foi a opção mais votada na enquete do Kwai Os fãs de A Fazenda 16 votaram na alternativa que mais vai gerar confusão na quarta formação de Roça Enquetes|Do R7 14/10/2024 - 22h43 (Atualizado em 14/10/2024 - 22h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você ajudou a colocar fogo no feno do reality? Reprodução/Instagram

O novo Poder da Chama Laranja foi definido! Após votação intensa dos fãs de A Fazenda 16 na enquete do Kwai, o Lampião do Poder ganhou um pergaminho recheado de fogo no feno. Entre as opções explosivas, venceu a mais apimentada. O vencedor da Prova de Fogo vai contar com um baita poder nas mãos!

Veja a alternativa mais votada:

Opção A - Anule todos os votos recebidos por um peão da sede.

Alguma dúvida de que esse poder vai bagunçar os rumos da votação? Não perca a formação de Roça desta terça (15)!

‌



A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Saída inesperada, massacre e tretas: veja tudo o que rolou na semana em A Fazenda:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Fogo na sede! A semana foi recheada de emoções em A Fazenda 16! Rolou saída inesperada de Raquel Brito do reality, climão do Grupão com Sacha Bali, eliminação, tretas e muito mais. Se liga!