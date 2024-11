Poder da Chama Laranja: ajude a incendiar A Fazenda 16 votando na enquete do Kwai Quem vencer a Prova de Fogo vai contar com dois pergaminhos explosivos na próxima formação de Roça Enquetes|Do R7 15/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 15/11/2024 - 22h48 ) twitter

Vote na alternativa que vai agitar A Fazenda!

Mais uma enquete do Poder da Chama Laranja está no ar! Vote na sua opção favorita no Kwai e ajude a colocar fogo no feno da próxima formação da Roça, nesta terça (19). Quem vencer a Prova de Fogo em A Fazenda 16 vai contar com o pergaminho branco, escolhido pela produção, e o laranja, presente dos fãs do reality!

Confira as alternativas:

Opção A: Você deve imunizar um peão à puxada da Baia;

Opção B: Você deve escolher dois peões da sede. Eles também poderão ser escolhidos na puxada da Baia.

Alguma dúvida de que a formação da nona Roça será polêmica? Corre para a enquete e vote!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Lenços e fivelas! Inspire-se nas combinações criativas de Galisteu em A Fazenda 16:

