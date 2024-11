Poder da Chama Laranja! Veja a opção escolhida pelo público para colocar fogo no feno de A Fazenda 16 O vencedor da Prova de Fogo vai receber os pergaminhos mais requisitados do Brasil Enquetes|Do R7 04/11/2024 - 22h37 (Atualizado em 04/11/2024 - 22h37 ) twitter

Alguma dúvida de que os pergaminhos vão abalar a votação? Reprodução/PlayPlus

O público ama dar pitaco no jogo, e vota para valer quando o assunto é Poder da Chama Laranja! Os fãs de A Fazenda 16 gastaram os dedinhos na enquete do Kwai e decidiram o conteúdo do pergaminho laranja do Lampião do Poder. Será que o vencedor da Prova de Fogo vai curtir?

Veja a alternativa escolhida:

Opção B: Escolha dois peões da Baia. Eles estarão disponíveis para a votação cara a cara.

Será que o poder vai mudar os rumos da Roça?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, punição proposital e reviravolta: veja o que rolou durante a semana em A Fazenda 16:

A semana em A Fazenda 16 rendeu o mais puro suco de entretenimento! Com muito fogo no feno, os peões não deixaram para depois as discussões e não faltaram generosas pitadas de deboche. Confira os detalhes!