Sua vez! Vote na enquete do Kwai e ajude a decidir o Poder da Chama Laranja de A Fazenda 16 Escolha entre as duas alternativas e coloque fogo no feno da quinta formação de Roça Enquetes|Do R7 18/10/2024 - 23h13 (Atualizado em 18/10/2024 - 23h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os pergaminhos estão mais explosivos do que nunca! Reprodução/Instagram

O jogo está bombando em A Fazenda 16 e mais uma votação se aproxima! Para deixar os ânimos ainda mais aflorados, o público pode dar um toque especial na formação da quinta Roça. Vote na enquete do Kwai e ajude a decidir qual será o conteúdo do Poder da Chama Laranja. Vale lembrar que as opções estarão disponíveis até domingo (20), então corre!

O vencedor da Prova de Fogo ganha o Lampião do Poder com dois pergaminhos explosivos, que devem ser abertos na terça (22), durante a votação no Deck. O Poder da Chama Branco é decidido pela produção do programa, mas o laranja é um presente especial do público, afinal, vocês votam e decidem!

Confira as alternativas:

Opção A : Troque todos os moradores da Baia.

‌



Opção B : Hoje não haverá a puxada da Baia tradicional. Você deve apontar um peão da Baia e outro da sede. O segundo roceiro deve puxar um desses dois para a terceira vaga na Roça.

E aí, qual é a sua favorita? Vote na enquete do Kwai!

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, dedo na cara e descontrole: saiba detalhes da madrugada explosiva de A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 20 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Roça concluída com sucesso em A Fazenda 16 e mais uma eliminação para a conta do Grupão. Na disputa com Sacha Bali e Vanessa Carvalho, Suelen Gervásio se deu mal e deixou o reality rural. Mesmo felizes com a eliminação da modelo, alguns integrantes do Grupinho tretaram feio com os adversários. A confusão generalizada foi protagonizada apenas por homens e até assustou as peoas pelo baixo nível que chegou; confira