Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli falam sobre A Fazenda 16 em O Programa de Todos os Programas nesta terça (10) Flávio Ricco e Gabi França vão receber a dupla do reality rural e tentar arrancar bons spoilers para o público Esquenta|Do R7 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



Eles vão falar das novidades e repercutir possível elenco do reality Edu Moraes/RECORD

O público pode aguardar ansioso o bate-papo que vai rolar sobre A Fazenda 16 em O Programa de Todos os Programas, nesta terça (10), às 18 horas. Adriane Galisteu, que comanda o reality, e Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, serão recebidos por Flávio Ricco e Gabi França. Será que vão rolar spoilers?

O bate-papo vai ao ar nas redes sociais do R7.com, e o público pode aguardar conversas sobre as novidades de A Fazenda 16, repercussão sobre os possíveis peões cotados para o reality e quem sabe, spoilers do diretor e da apresentadora.

Não vai perder, hein?

Confira:

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

Resumão! Confira tudo o que já se sabe sobre A Fazenda 16: