Adriane Galisteu revela bastidores de A Fazenda 16 e deixa os internautas ansiosos A apresentadora mostrou o caminho que faz do camarim até o estúdio, e contou que iria conhecer o varandão Esquenta|Do R7 08/09/2024 - 17h09 (Atualizado em 08/09/2024 - 17h09 ) ‌



A comandante do reality também está ansiosa para a estreia Reprodução/Instagram

Os trabalhos já começaram nos bastidores de A Fazenda 16! Adriane Galisteu estava a todo vapor neste domingo (8) para gravar o piloto do programa e conhecer a nova decoração de sua varanda. Nas redes sociais, a apresentadora mostrou o caminho do camarim até o estúdio e deixou os seguidores com gostinho de quero mais!

Como será a nova decoração? Reprodução/Instagram

Galisteu contou: “Amores, dia de piloto! Já estou aqui com minha boa bota, bandana. É A Fazenda chegando! Vou conhecer minha varanda, o Paiol, só vai faltar conhecer meus peõezinhos lindos do coração, não sei nada!”

Na temporada anterior, toda a decoração do reality era mais rústica, com madeira à mostra e tons terrosos. Será que a nova será mais moderna, ou seguirá a linha tradicional?

Galisteu não deu spoilers, mas mostrou o caminho que fará todos os dias do seu camarim para os estúdios de gravação!

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

Resumão! Confira tudo o que já se sabe sobre A Fazenda 16:

Está chegando! Falta pouco para a estreia de A Fazenda 16! Os fãs do reality rural vão acompanhar o programa a partir do dia 16 de setembro. Enquanto aguarda, que tal rever todas as novidades, dicas e spoilers?