Apresentadores do Link Podcast soltam spoilers do bate-papo com Galisteu sobre A Fazenda 16 A conversa será publicada em breve nas redes sociais do programa; fique atento Esquenta|Do R7 10/09/2024 - 11h33 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Será que a Galisteu soltou dicas sobre o elenco do reality? Reprodução/Instagram

A agenda de Adriane Galisteu foi movimentada na segunda (9)! A apresentadora de A Fazenda 16 está encarando uma maratona de entrevistas para divulgar a estreia do reality, que acontece no dia 16 de setembro. Após conversar com o quarteto do Hoje em Dia e ceder entrevista para os jornais da emissora, ela bateu um papo super divertido com o pessoal do Link Podcast!

Como bons apresentadores, eles soltaram alguns spoilers para deixar o público com gostinho de quero mais! O programa será exibido em breve nas redes do Link Podcast!

Mônica Fonseca publicou a foto com Galisteu na internet e escreveu: “Começou o aquece para A Fazenda 16! Olha só quem veio bater um papo com a gente, simplesmente a dona do rancho, Galisteu. Ela papeou muito com a gente e revelou qual participante fez ela passar raiva durante as edições! Em breve a entrevista completa no Link Podcast!”

Cairo Jardim também soltou spoiler: “Hoje entrevistamos o ícone, Galisteu! Em breve você vai conferir esse bate-papo incrível no Link Podcast! Só adianto que está babado. Como está a ansiedade de vocês para A Fazenda? Por aqui o coração já está há mil!”

‌



Veja as publicações:

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

Resumão! Confira tudo o que já se sabe sobre A Fazenda 16: