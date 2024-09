Carelli promete recorde de peões em A Fazenda 16 e dá dica exclusiva para Fabíola Reipert O diretor do reality rural soltou spoiler sobre futura peoa em mensagem para o Balanço Geral Esquenta|Do R7 05/09/2024 - 16h41 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h41 ) ‌



E aí, já imagina quem é a peoa misteriosa? Antonio Chahestian/RECORD

Por essa você não esperava! Rodrigo Carelli soltou spoiler exclusivo sobre peoa de A Fazenda 16 em uma mensagem para Fabíola Reipert, no Balanço Geral. O diretor do núcleo de realities da RECORD costuma publicar as dicas a respeito do novo elenco nas redes sociais, mas dessa vez, surpreendeu o público na TV.

Ele disse para Fabíola: “Todo mundo ansioso para a estreia de A Fazenda, não é? Eu também! Todos querendo saber quem são os participantes, isso eu já sei e estou dando várias dicas ao longo das semanas nas minhas redes sociais, mas vou dar uma exclusiva para vocês. É uma peoa que trabalhava na área da educação, ela teve a coragem de trocar a área da educação para ser uma digital influencer e trabalhar na internet. Vou te dizer, ela está muito bem-sucedida nisso! E faz pouquíssimo tempo.”

E não parou por aí, além do spoiler sobre a futura participante, também rolou detalhe importante: “Dessa vez serão 24 peões, 20 direto na sede e quatro que vão subir do Paiol. Vai ser muita gente, é o recorde de peões em A Fazenda!”

Se liga:

Veja as outras dicas que o Carelli soltou:

1- “Uma das futuras peoas de A Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil.”

2- “A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica.”

3- “”Um dos futuros peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes.”

4 - “A futura peoa dá aula quando o assunto é polêmica. E, supostamente, se envolveu com um famoso comprometido.”

5- “A futura peoa é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu numa cidade que tem história.”

6- “Um dos futuros peões já contracenou com um ex-BBB. E a sua primeira atuação em novelas foi aos nove anos.”

7- “Esse futuro peão foi uma das crianças mais famosas do século 20 e nunca deixou de trabalhar na TV.”

8- “Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo.”

9- “Uma das futuras peoas já fez parte de programas de TV, inclusive de um reality show. Hoje ela é influenciadora e, no passado, se arriscou na carreira de funkeira. Quem é?”

10- “Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais, até tretas com atores famosos.”

11- “A futura peoa já esteve em outro reality e rendeu polêmicas dentro e fora dele. Um detalhe: ela já está acostumada com os ares rurais.”

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

