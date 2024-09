‘Essa temporada vai ter um gostinho diferente’, diz Alex Gallete sobre A Fazenda 16 O ex-peão relembra sua participação, revela do que tem mais saudades e garante que vai acompanhar tudo o que rola na nova temporada Esquenta|Ana Clara Arantes, do site oficial 11/09/2024 - 18h58 (Atualizado em 11/09/2024 - 19h28 ) ‌



O ex-peão foi o oitavo eliminado de A Fazenda 14 Reprodução/Instagram

Na próxima segunda-feira (16) estreia A Fazenda 16, às 22h30, na RECORD. O programa aposta em várias novidades para a temporada e promete muita agitação e fogo no feno na sede! Enquanto o reality não começa, o site oficial faz um esquenta e relembra participação de ex-peões, que tem muito a hablar para quem deseja embarcar na aventura rural.

Em entrevista exclusiva, Alex Gallete, que participou de A Fazenda 14, recordou sua participação no programa, revelou do que mais sente falta no game e ainda deu conselhos para os novos peões e peoas.

O ex-peão conta que a experiência de ter participado do programa foi incomparável e cita o que mais o marcou durante o jogo: “Têm vários momentos que carrego até hoje. Sem dúvida, a minha volta como Fazendeiro foi o que mais marcou. É uma sensação inexplicável”.

Um das coisas que Alex ainda lembra com carinho é o trato dos animais. Ele, inclusive, passou por vários momentos fofos e icônicos cuidando de cada um deles. “Sinto saudade da rotina de cuidados. Nunca tinha morado tanto tempo em uma fazenda e essa relação com eles faz a gente se reconectar, voltar para a sede e continuar jogando firme”.

‌



Mas, como nem tudo é só alegria, o ex-participante vivenciou momentos tensos dentro do jogo. Segundo ele, a convivência era o mais difícil. A Fazenda 14 foi marcada com a divisão de grupos e Alex relembra que foi complicado: “Chegou um momento do jogo que o grupo B não cumprimentava o grupo A. E tínhamos que conviver todos os dias sem contato visual, dividindo até alimentos. Foi muito difícil esse muro que criamos”, relembra.

Apesar das dificuldades, ter participado do reality rural deixou lições que, segundo Alex, o acompanham na vida, como seus princípios e posicionamentos. Ele afirma também que carrega a alegria, a diversão e a sabedoria, além de todos os momentos em que sorriu e chorou, pois foi tudo muito intenso e verdadeiro.

‌



E é por ainda ter em sua memória tantas lembranças de A Fazenda 14, que Alex ainda acompanha as edições do reality e, agora, em seu podcast irá fazer a cobertura da nova temporada: “Essa temporada vai ter um gostinho diferente. Vou acompanhar e receber outros participantes no meu canal para discutirmos todos os movimentos e passos deles lá dentro. Estou ansioso”.

Para os novos peões e peoas, o ex-participante deixa um recado: “Se joguem. Acreditem na sua história e na sua verdade. É um jogo. Mas estamos acompanhando vocês 24 horas por dia, e ver alguém de verdade ali dentro faz toda diferença”.

‌



Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

