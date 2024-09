Fã de A Fazenda faz pedido inusitado a Carelli; descubra qual foi! Diretor do núcleo de realities da RECORD tem divulgado dicas sobre o novo elenco nas redes sociais e provocado um verdadeiro alvoroço Esquenta|Do R7 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



Rodrigo Carelli tem divulgado pistas sobre o elenco de A Fazenda 16 nas redes sociais

Fãs de A Fazenda estão eufóricos com as dicas sobre o elenco da 16ª temporada divulgadas pelo diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, nas redes sociais. Isso porque o público já está conseguindo ter uma ideia das celebridades que já carimbaram o passaporte para a aventura rural, que estreia no próximo dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da emissora.

Mas ainda tem seguidor que prefere surpresa! Após um post feito pelo diretor na sua conta oficial no Bluesky, um fã do programa fez um pedido um tanto inusitado: “Carelli não divulga todos os participantes da sede antes da estreia, deixa uns para a estreia além do Paiol, é bom ter aquela expectativa”.

Quem concorda? Será que ele vai atender?

Pessoal, mais uma dica da Fazenda saindo do forno! O futuro peão alcançou a fama por conta de um affair. E por conta disso, todos também passaram a saber mais sobre a vaidade do rapaz. #DicaDoCarelli #QuemVaiPraFazenda — Rodrigo Carelli (@rodcarelli.bsky.social) Sep 6, 2024 at 19:34

Carelli não divulga todos os participantes da sede antes da estreia deixa uns para a estreia além do paiol, é bom ter aquela expectativa — Guiizinhooo_ (@guiizinhooo.bsky.social) Sep 7, 2024 at 13:36





Bora relembrar todas as dicas que já rolaram?

1- “Uma das futuras peoas de A Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil.”

2- “A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica.”

3- “”Um dos futuros peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes.”

4 - “A futura peoa dá aula quando o assunto é polêmica. E, supostamente, se envolveu com um famoso comprometido.”

5- “A futura peoa é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu numa cidade que tem história.”

6- “Um dos futuros peões já contracenou com um ex-BBB. E a sua primeira atuação em novelas foi aos nove anos.”

7- “Esse futuro peão foi uma das crianças mais famosas do século 20 e nunca deixou de trabalhar na TV.”

8- “Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo.”

9- “Uma das futuras peoas já fez parte de programas de TV, inclusive de um reality show. Hoje ela é influenciadora e, no passado, se arriscou na carreira de funkeira. Quem é?”

10- “Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais, até tretas com atores famosos.”

11 - “A futura peoa já esteve em outro reality e rendeu polêmicas dentro e fora dele. Um detalhe: ela já está acostumada com os ares rurais.”

12 - “O futuro peão alcançou a fama por conta de um affair. E por conta disso, todos também passaram a saber mais sobre a vaidade do rapaz”, revelou Carelli.

A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

