Fazenda americana? Decoração da sede vai ganhar nova proposta visual O diretor do programa, Rodrigo Carelli, deu mais spoilers sobre a décima sexta temporada do reality rural da RECORD; confira! Esquenta|Do R7 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Qual é a sua decoração favorita das temporadas anterioes? Antonio Chahestian/RECORD

Durante entrevista para O Programa de Todos Os Programas, o diretor do núcleo de realities da emissora, Rodrigo Carelli, contou que a nova sede terá mudanças na decoração.

O mandachuva de A Fazenda 16 contou que o local receberá novos elementos: “Apesar de manter a estrutura original do local, inserimos mais cores — muitas cores. A sede está com uma nova proposta visual, com cara de fazenda do norte dos Estados Unidos”.

Entretanto, um elemento importantíssimo do programa continua como sempre: “O galinho está on”, afirma Carelli.

Outra mudança será na temática das festas, que serão baseadas em literatura e grandes filmes da história do cinema. De acordo com Flávio Ricco, comandante de O Programa de Todos os Programas, a novidade é um “grande incentivo cultural”. Além disso, o palco ganhou mais espaço no cenário também.

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

Relembre todas as dicas de Rodrigo Carelli sobre o elenco de A Fazenda 16