Galinho surpreende Galisteu em nova chamada de A Fazenda Escondido no closet, o mascote do reality rural entra em ação nos preparativos para a estreia do reality rural, marcada para o dia 16 de setembro, às 22h30 Esquenta|Do R7 09/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Galinho surpreende Galisteu em nova chamada da RECORD

Os preparativos para a estreia de A Fazenda 16 não param! Os fãs vão conhecer o novo elenco no dia próximo dia 16 de setembro, às 22h30, na RECORD. Mas, enquanto isso, o esquenta para a próxima temporada pega fogo nas redes sociais e na tela da emissora!

Desta vez, quem entrou em cena foi o Galinho! Na chamada veiculada recentemente, o mascote está escondido no closet e surpreende a apresentadora da atração, Adriane Galisteu. A loira, então, sai do armário vestida para brilhar, no melhor estilo country.

Assista agora e entre com tudo na contagem regressiva para A Fazenda 16:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD, com apresentação de Adriane Galisteu e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

Relembre os looks da comandante do reality rural: