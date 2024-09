Galisteu entra no clima rural e faz ensaio inusitado na academia: ‘Sinais’ Fãs estão ansiosos para a estreia de A Fazenda 16 no próximo dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 06/09/2024 - 13h41 (Atualizado em 06/09/2024 - 13h41 ) ‌



Adriane Galisteu agita fãs com look de academia ousado Reprodução/Instagram

A estreia de A Fazenda 16 na segunda (16), às 22h30, na tela da RECORD, está movimentando os fãs nas redes sociais! Adriane Galisteu, comandante do reality rural, já entrou no clima e compartilhou com os fãs um ensaio inusitado na academia, e o look fitness combinou perfeitamente com a bota!

Acostumada a desfilar na sede mais famosa do Brasil e entregar muito estilo a cada episódio desde 2021, a apresentadora é pura empolgação: “Quando A Fazenda vem chegando na minha vida… Ela dá sinais!”.

E não é só a loira que está animada com mais um ano do reality dos realities. Os fãs da musa lotaram a publicação com elogios e comentários, mostrando que também já capitaram os sinais rurais. “Vem com tudo”, escreveu uma seguidora. Outra internauta elogiou a beleza da apresentadora: “Que gata”, colocou.

A ex-peoa Rosiane Pinheiro deixou um recado fofo: ‘Parece uma boneca’. Outra ex-participante demonstrou ansiedade para a estreia: ‘Tá gata! Ansiosa para essa temporada’.

Confira a postagem:

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

