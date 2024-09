Henrique Martins faz visita especial para Colorado e Talismã, o cavalo e o touro de A Fazenda O ex-peão estava com saudades dos bichinhos do reality rural, e contou com a ajuda de Diogo Barbieri para ver os amigões Esquenta|Do R7 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



Henrique realizou o sonho de diversos ex-peões, reencontrar os animais Antonio Chahestian/RECORD Edu Moraes/RECORD

Dois confirmados de A Fazenda 16 participaram de vídeo do ex-peão Henrique Martins nas redes sociais. Um é polêmico, tem temperamento forte, e atende pelo nome de Colorado. O outro é um amorzinho, apesar de intimidar pelo tamanho, o Talismã. Henrique foi matar as saudades do cavalo e do touro do reality no rancho do Diogo Barbieri, o caseiro do Fazendão.

O ex-peão realizou um sonho de diversos participantes, reencontrar os animais do reality, com quem eles passam boa parte do confinamento e criam vínculos fortes. Ele publicou vídeo e escreveu: “Hoje foi dia de visitar os participantes mais ilustres de A Fazenda! Vou ser sincero que bateu saudades daquela loucura. Eles já estão se preparando para o confinamento, será que essa edição promete?”

Além de trocar carinho com os bichinhos, Henrique perguntou a Diogo qual era o peão que dava mais trabalho no trato com os animais: “Cara, quando colocava o Sander para trabalhar lá embaixo, eu falava, nós vamos ter trabalho”, brincou o caseiro.

Veja:

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

