Jaquelline Grohalski faz ensaio com chapéu de Fazendeira: ‘Respeita a peoa’ No esquenta para a nova temporada, campeã da décima quinta edição do reality rural arrancou elogios de famosos e anônimos; vem ver! Esquenta|Do R7 09/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 02h00 ) ‌



Jaque esbanja beleza e arranca elogios na web

Uma vez peoa, sempre peoa! No esquenta para a nova temporada, a campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, levou os internautas à loucura com um ensaio fotográfico no melhor estilo Fazendeira para a estreia do reality rural no dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD.

Na legenda, Jaque escreveu: “Respeita a peoa”. E nos comentários seguiu: “E que venha A Fazenda 16″. A influenciadora reforçou o quanto a coroa caipira lhe trouxe momentos mágicos.

E tanto estilo e atitude não passou batido! A ex-Conquisteira Anahí Rodrighero foi só elogios para a amiga: “Ela sempre serve beleza e simpatia”.

Enquanto a cantora Manu Bahtidão se declarou: “Te amo Jaque”. Os fãs da musa deixaram muitos elogios. “Você é perfeita”, disse uma seguidora.

Outra internauta brincou: “Tá se achando linda, né? Parabéns, porque você é mesmo!”.

Confira o ensaio de Jaque!

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD, com apresentação de Adriane Galisteu e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

