Kamila Simioni mata as saudades da parceira de reality, Cariúcha: ‘De A Fazenda para a vida’ As ex-peoas se encontraram para colocar o papo em dia; a amizade começou no programa da RECORD Esquenta|Do R7 09/09/2024 - 20h34 (Atualizado em 09/09/2024 - 20h34 ) ‌



A amizade entre as ex-peoas continua firme e forte Reprodução/Instagram

Estamos presenciando o retorno do Grupo Lá Máfia? Kamila Simioni publicou foto de um encontro com Cariúcha e deixou os fãs super felizes. Elas iniciaram a amizade em A Fazenda, saíram do programa com a relação estremecida, mas deram a volta por cima e refizeram os laços!

Kamila postou a foto nas redes sociais e escreveu: “Dia de matar a saudade dela, Cariúcha. De A Fazenda para a vida.” Os internautas foram à loucura: “As brabas juntas”, disse um fã. Outro seguidor comentou: “Que encontro!”

Cariúcha retribuiu o carinho e falou que ama a amiga, membros do Grupo dos Crias também encheram os comentários de elogios. WL Guimarães e Lily Nobre mandaram emojis e corações.

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, a partir das 22h30, na tela da RECORD!

‌



Confira:

