Lucas Souza faz post emocionante sobre A Fazenda: ‘Foi surreal’ Em um vídeo que reuniu imagens com seus melhores momentos no reality rural, o ex-peão agradeceu ao diretor Rodrigo Carelli Esquenta|Do R7 09/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 02h00 ) ‌



Lucas Souza esteve em A Fazenda 15

Com a proximidade da estreia de A Fazenda 16, no dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD, não são apenas as novidades que têm bombado nas redes sociais. Tem muita gente que aproveitou a oportunidade para relembrar a importância do reality, que é o puro suco do entretenimento para a família brasileira.

Desta vez, quem comoveu os fãs da atração foi o influenciador e ex-peão de A Fazenda 15, Lucas Souza. Em um textão, ele desabafou: “Chegou o mês de setembro e A Fazenda está chegando, e eu não poderia deixar postar um pouco da minha participação no reality rural. Posso definir a minha participação em uma palavra, emoção, pois o Lucas que vocês conheceram lá é exatamente o mesmo aqui de fora, que brinca, briga, chora, dança (de uma maneira desengonçada) e que é leal e carinhoso com os seus! A maneira que me entreguei para esse experimento foi surreal, tive que enfrentar os meus maiores medos, me dediquei, lutei, mas tive que respeitar os meus limites! Mas como tudo na vida é para aprendizado, o que aprendi com tudo isso? Aprendi que jamais podemos desistir dos nossos sonhos, por maldade dos outros. Obrigado, RECORD e Rodrigo Carelli pelo convite!

A companheira de confinamento em A Fazenda 15, Alicia X, fez questão de comentar: “Saudades dessa loucura”. Enquanto uma internauta relembrou a passagem do ex-peão por Itapecerica: “Sua trajetória foi linda”.

Veja a publicação na íntegra!

Quando os peões querem se divertir com pouco em A Fazenda, eles conseguem! A peãozada não tem um segundo de tédio e nem medo de soltar a voz. É claro que nem todos têm, digamos, vocação para o canto ou afinação, mas ninguém discorda que esses momentos de cantoria já garantiram o puro suco do entretenimento. Relembre!

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD, com apresentação de Adriane Galisteu e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!