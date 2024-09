‘Márcia Fu vai ser sucesso, colega’, aponta fã de A Fazenda sobre novo quadro do reality O programa estreia dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD, com muitas novidades para o telespectador; vem descobrir algumas! Esquenta|Do R7 07/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h00 ) ‌



Ex peoa é anunciada como uma das novidades da nova temporada de A Fazenda Antonio Chahestian/RECORD

A Fazenda 16 vem aí! O reality dos realities estreia no dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD! Enquanto o grande dia não chega, as novidades e especulações sobre elenco da nova temporada não param nas redes sociais.

O perfil oficial do programa no Instagram compartilhou com os fãs algumas ‘fofoquinhas’: “Foi aqui que pediram fofocas sobre a nova temporada de A Fazenda? O galinho veio correndo te contar algumas!”

“Em A Fazenda 16 teremos recordes de peões no reality: serão 24 ao total na sede. Já o Paiol terá 8 peões, os 4 mais votados pelo público vão subir para a sede”, escreveu no post.

E a última novidade que muitos estavam esperando: “Márcia Fu terá um quadro de humor no reality, além de participar de conteúdos digitais e sabatinar os eliminados no Hora do Faro”.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura: “Tem que ter mais mulher, porque elas entregam”, e outra seguidora respondeu: “Márcia Fu vai ser sucesso, colega”. Em outro comentário, um internauta respondeu: “Ansioso para começar. Eu quero muito suor, lágrimas e fogo no feno”.

Confira a publicação:

A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

