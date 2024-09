Nadja Pessoa dá dica para futuros peões de A Fazenda 16: ‘Seja você mesmo, não faça coach!’ A ex-peoa contou sobre a carreira e repercutiu a importância dos ‘nadnáticos’ em sua vida Esquenta|Do R7 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A artista deixou um conselho especial para os participantes Reprodução/Instagram

A musa dos realities da RECORD não poderia ficar de fora do esquenta de A Fazenda 16. Nadja Pessoa foi essencial para o sucesso da décima quinta temporada do programa. Ela abriu o jogo sobre suas duas passagens pelo reality rural e deu dicas para os futuros peões. Em entrevista para o site oficial, a artista ainda contou sobre a relação com os fãs e se pretende ou não participar de mais algum reality.

Nadja já fez parte do elenco de A Fazenda duas vezes, além do Power Couple e Ilha. Sobre a segunda passagem pelo reality rural, ela constatou: “Foi uma experiência incrível e bem diferente da primeira, nunca imaginei que iria vivenciar isso novamente. Acessando outra Nadja que nem eu conhecia”, disse.

A ex-peoa protagonizou vários barracos, e para não sofrer com a tensão, se conectava com os animais, passando horas na área dos bichinhos: “Eu senti e sinto muita falta deles, era a melhor parte, a conexão que tinha com eles, acalmava meu coração em meio ao caos.”

Fora do reality, os fãs mantinham a musa sempre em evidência: “Os nadnáticos são meus grandes incentivos para continuar a caminhada na minha vida profissional, me apoiam em tudo, sempre me incentivando a nunca desistir dos meus sonhos, eu amo muito eles”, contou.

‌



A legião de seguidores cobra que a artista apareça cada vez mais na mídia, mas ela nem pensa em entrar em um novo confinamento: “Acho que agora bateu minha cota de reality, quero poder mostrar outros lados para o meu público, profissionalmente falando, eles me pedem muito isso. Eles só querem me ver diariamente na TV e isso para mim é incrível!”

Experiente em A Fazenda, Nadja deixou uma dica apimentada para os futuros peões: “Seja você mesmo, não faça coach, jogue com a sua verdade sem tentar ofender a ninguém. Faça seus aliados, mas cuidado com eles, até porque todos estão no mesmo objetivos que você. E tenha uma boa equipe fora, para trabalhar para você, trazendo bastante entretenimento saudável, que é isso que o público gosta. Seja uma pessoa viva”, apontou.

‌



Segundo a ex-peoa, a vida anda livre, leve e solta: “A carreira está ótima, em constante evolução e mais presente nas redes sociais. Os meus fãs querem muito me ver diariamente na TV, eles pedem muito isso para mim. Quem sabe um dia aconteça... Sem ser em um reality!”

A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

De A Fazenda para a vida a dois! Veja os casais que se formaram no reality rural: