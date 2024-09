Nesta quinta (12): acompanhe a coletiva de imprensa de A Fazenda 16 ao vivo nas plataformas digitais Adriane Galisteu, Rodrigo Carelli vão falar tudo sobre todas as novidades do reality rural, a partir das 15 horas, direto da sede Esquenta|Do R7 12/09/2024 - 02h59 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h59 ) ‌



Vai ficar de fora? Acesse sua plataforma favorita e assista à coletiva Reprodução/Instagram

Segura a emoção! A coletiva de imprensa de A Fazenda 16 acontece nesta quinta (12), a partir das 15 horas, em todas as plataformas digitais do reality. O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo e descobrir junto com os jornalistas as novidades da nova temporada. Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli marcam presença e vão falar tudo sobre o programa, será que vai rolar spoiler?

A estreia do reality está marcada para segunda (16), mas antes disso, a coletiva de imprensa promete agitar a internet com novidades e entrevistas exclusivas. Não perca!

Acompanhe a transmissão pela plataforma digital de sua preferência: R7.com, Kwai, YouTube, TikTok e Facebook.





A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

