Novidade na votação, prêmio maior e spoilers de A Fazenda! Galisteu habla tudo em bate-papo no Hoje em Dia A apresentadora fez revelações importantes no quadro ‘Será Que É Verdade?’ do programa Esquenta|Do R7 09/09/2024 - 12h05 (Atualizado em 09/09/2024 - 12h05 ) ‌



Galisteu soltou o verbo em participação no programa matinal Reprodução/RECORD

Preparados para mais spoilers de A Fazenda 16? Já no esquenta para a estreia, que acontece no dia 16 de setembro, Adriane Galisteu participou de um bate-papo animado com o trio do Hoje em Dia. Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Ticiane Pinheiro conseguiram arrancar informações preciosas da comandante do reality no quadro ‘Será Que É Verdade?’.

Galisteu já adiantou assim que entrou no estúdio: “Carelli não está aqui de polícia, vou falar tudo!” Ela se divertiu na participação e realmente abriu o jogo. Segundo a apresentadora, o Paiol será patrocinado pelo Kwai mais uma vez: “O público manda em tudo, inclusive quem sobe! Não tem mais isso de subir dois homens e duas mulheres”, explicou.

A apresentadora falou que os quatro Paioleiros que vão subir para a sede, serão definidos exclusivamente por votação do R7.com, sem divisão entre homens e mulheres. Dessa forma, podem subir só peões, só peoas, ou mesclado, de acordo com a vontade dos fãs que vão sentar o dedo na votação.

Ela também confirmou algumas informações em resposta às perguntas de ex-peões super queridos. Jaquelline Grohalski apareceu para perguntar sobre o número de participantes da nova temporada: “Serão 20 peões na sede e oito no Paiol, quatro Paioleiros vão subir para sede. Quero ver como vai ser a guerra do sofá para dormir”, brincou sobre a ‘lotação’.

Radamés Furlan também fez sua pergunta, e como não poderia ser diferente, questionou sobre Márcia Fu: “Essa velha levada vai voltar?” Galisteu adorou a brincadeira, e confirmou: “Vai ter Márcia Fu do lado do Selfie na Cabine de Descompressão, vai ter quadro de humor, quero ver como vai ser isso, Marcia é uma figura. Meme ambulante, a ‘queen’ da internet!”

Segundo Adriane, o dinheiro que o grande campeão leva em A Fazenda 16 aumentou: “R$ 2 milhões o prêmio desse ano”, afirmou. E falando em vencedor, Rico Melquiades também fez uma perguntinha: “Fiquei sabendo, não sei se é verdade, não vai ter mais Baia? Vai ser essa moleza para os participantes?”

Galisteu negou a pergunta, afinal, a Baia continua firme e forte no reality! “Acho o Rico sensacional, ele é outro que deixou o Brasil encantado com o jeitão dele, é aquilo, não tem fórmula para ganhar a A Fazenda”, comentou.

Adriane lembrou que essa é a quarta edição apresentada por ela: “Assisto desde a primeira, realmente gosto muito”, contou. O trio do programa mostrou o Top 5 de memes do reality e informou uma contagem inusitada, juntando todos os participantes de todas as edições, 275 participantes já passaram pelo reality, você sabia?

Veja:

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

Resumão! Confira tudo o que já se sabe sobre A Fazenda 16: