Por trás das câmeras! Veja os bastidores da participação de Galisteu no Hoje em Dia Ela visitou o programa matinal para falar tudo sobre a nova temporada de A Fazenda Esquenta|Do R7 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



A apresentadora chegou com tudo para divulgar o reality rural Reprodução/Instagram

A Fazenda tem estreia marcada para o dia 16 de setembro, mas até lá, Adriane Galisteu vai hablar muito e soltar diversos spoilers sobre a nova temporada do reality rural! Nesta segunda (9), a apresentadora bateu um papo super divertido com o trio do Hoje em Dia, Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Ticiane Pinheiro. Veja o que rolou nos bastidores!

No caminho para a RECORD, Galisteu mostrou detalhes do look florido e chapéu cor-de-rosa. Assim que chegou, a apresentadora publicou stories fazendo um lanchinho antes de entrar ao vivo. Ela filmou os bastidores, mostrando os colegas do programa e escreveu: “Será que vou liberar spoilers?”

Adriane soltou uma novidade para lá de especial, sobre a votação do Paiol não ser mais dividida entre homens e mulheres. Ela também falou que o prêmio subiu: “R$ 2 milhões o prêmio desse ano”, afirmou.

Em seguida, o quarteto posou para fotos juntos. Galisteu também fez um ensaio nos corredores da emissora para publicar nas redes sociais e registrou closes com Ticiane. Além disso, ela participou de entrevista no Link Podcast. Será que vem mais spoilers por aí?

Veja:

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

