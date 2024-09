Qual ex-peão de A Fazenda te representa? Responda ao quiz! Faça o teste e veja quem tem tudo a ver com você! Esquenta|Do R7 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O reality rural começa dia 16 de setembro Reprodução/Instagram

A estreia de A Fazenda 16 está batendo na porta! A partir do dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD. o público vai conferir o mais puro suco do entretenimento. O site oficial já está no aquecimento e vai te ajudar a descobrir qual peão das temporadas anteriores tem tudo a ver com você!

Responda ao quiz e veja quem tem sua cara no reality rural!

‌

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista todas as temporadas quando e onde quiser!