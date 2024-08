Rachel Sheherazade relembra participação em A Fazenda: ‘Inesquecível’ No seu perfil oficial, a apresentadora da RECORD compartilhou momento especial ao lado dos seus ex-companheiros de confinamento; confira! Esquenta|Do R7 30/08/2024 - 17h20 (Atualizado em 30/08/2024 - 17h20 ) ‌



Após o reality, a jornalista voltou às origens da sua profissão na tela da emissora RECORD/Antonio Chahestian

A nova temporada de A Fazenda estreia no próximo dia 16 de setembro na tela da RECORD. Enquanto isso, famosos e anônimos não conseguem segurar a ansiedade e não falta um bom esquenta nas redes sociais. A ex-peoa e apresentadora do Domingo Record aproveitou a contagem regressiva para matar saudades e relembrar sua participação.

Sheherazade postou um registro da grande final, ao lado do elenco e da comandante do reality rural Adriane Galisteu. A apresentadora agradeceu o carinho e usou uma palavra para definir A Fazenda 15: “Orgulho”.

E, claro, que ela não deixou de falar sobre o seu amado grupo Pôr do Sol, formado por ela, o finalista André Gonçalves, Kally Fonseca, Lucas Souza e a vendedora do programa, Jaqueline Grohalski. “Saudade dos meus amigos que vou levar sempre no coração”, desabafou.

Kally não perdeu tempo e mandou corações como resposta. Já a campeã, afirmou: “Dia lindo demais”.

‌



Além delas, outros ex-peões também interagiram. “Saudades dessa loucura”, admitiu o finalista WL. Shayan não ficou de fora e disparou: “Que foto linda”.

Tonzão, inspirado, refletiu: “Muito aprendizado e experiência única para toda a vida”. Teve, até mesmo, ex-Conquisteira participando da postagem: “Amei torcer por vocês”, afirmou Anahí Rodrighero sobre o grupo de aliança da loira.

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia dia 16 de setembro, na tela da RECORD. O reality conta com apresentação de Adriane Galisteu e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

