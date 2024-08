Renata Banhara e Suelen Gervásio? Carelli solta spoiler sobre futura peoa e fãs comentam possibilidades O diretor de A Fazenda 16 deu uma dica valiosa sobre participante da nova temporada, que estreia em setembro na tela da RECORD Esquenta|Do R7 20/08/2024 - 12h59 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h59 ) ‌



Os fãs do reality rural viraram verdadeiros detetives na internet Reprodução/Instagram

Ele prometeu e cumpriu! Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, soltou outro spoiler de competidores de A Fazenda 16. Desta vez, ele falou sobre uma futura peoa polêmica. Se liga!

Carelli escreveu: “Mais uma dica sobre participantes de A Fazenda. A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica. Quem é?”

Os seguidores foram à loucura com a nova informação e reviraram a internet a procura de pistas sobre a famosa. Entre os nomes mais citados, estão Suelen Gervásio e Renata Banhara.

A modelo Suelen esteve nas colunas de fofoca após gravidez polêmica envolvendo o cantor Vitão. Já Renata, nacionalmente conhecida por fazer parte da ‘Banheira do Gugu’, teve relacionamentos conturbados com Frank Aguiar e Marquinhos, do Exaltasamba. Será que o público acertou nos chutes?

Olha só:

Mais uma dica sobre participantes de #AFazenda:

A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica.

Quem é?#QuemVaiPraFazenda #DicaDoCarelli@GalisteuOficial @afazendarecord — Rodrigo Carelli (@rocarelli) August 19, 2024

A Fazenda 16 estreia no dia 17 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!