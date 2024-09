Rodrigo Carelli celebra história do reality rural: ‘15 anos de A Fazenda!’ O diretor republicou vídeo da vinheta de abertura da primeira temporada do programa Esquenta|Do R7 02/09/2024 - 11h50 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



Você é fã do reality desde a estreia na tela da RECORD? Reprodução/Instagram

Bateu saudade? Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, compartilhou a vinheta de abertura da primeira edição de A Fazenda. A temporada clássica está completando 15 anos de estreia!

No vídeo, publicado no Threads do diretor, é possível relembrar as figuras icônicas que fizeram história e ajudaram a consolidar o sucesso do reality no país.

Lembra de todos os peões? Aí vai: Babi Xavier, Bárbara Koboldt, Carlinhos da Silva, Dado Dolabella, Danielle Souza, Danni Carlos, Fabiana Alvarez, Fábio Arruda, Franciely Freduzeski, Jonathan Haagensen, Luciele Di Camargo, Mirella Santos, Miro Moreira, Pedro Leonardo e Théo Becker.

Nos comentários, o público também estava saudoso: “Nossa! Lembro como se fosse ontem... Essa edição é inesquecível”, disse um internauta. Outro escreveu: “Mudou a história da TV!”

‌



Confira:

A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

