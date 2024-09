Rodrigo Carelli homenageia Fábio Arruda: ‘Pessoa sempre gentil’ O ex-peão de A Fazenda faleceu na tarde de sábado (7), e foi lembrado com carinho por amigos e fãs Esquenta|Do R7 08/09/2024 - 14h39 (Atualizado em 08/09/2024 - 14h39 ) ‌



O consultor de moda participou de duas edições de A Fazenda Reprodução/Instagram

Uma triste notícia pegou fãs e amigos de Fábio Arruda de surpresa, o consultor de moda faleceu na tarde de sábado (7), ele foi encontrado em casa sem vida por uma funcionária. Quem gosta de reality lembra das participações do ex-peão em duas temporadas de A Fazenda. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, lamentou a morte do amigo.

Ele escreveu nas redes sociais: “Triste com a notícia da morte do nosso Fábio Arruda. Uma figura marcante, que passou pela Fazenda, e uma pessoa sempre gentil comigo e com a nossa equipe. Descanse em paz.”

Fábio fez parte do elenco da primeira edição do reality rural, e alguns anos depois, voltou para participar de A Fazenda - Nova Chance. O consultor de moda também trabalhou em programas da emissora, Note e Anote, Geraldo Brasil, Tudo É Possível e Hoje em Dia.

Confira o post:

‌



