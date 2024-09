Rodrigo Phavanello se declara para Sabrina Paiva: ‘É o grande amor da minha vida!’ Os ex-peões se conheceram na 11ª temporada de A Fazenda e vivem uma linda história de amor Esquenta|Bianca Barbosa, do site oficial 06/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h00 ) ‌



O casal é a prova de que pode existir muito amor em realities Reprodução/Instagram

Eles não ganharam um milhão em A Fazenda, mas quem disse que não saíram com um prêmio valioso? Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva participaram da 11ª temporada do reality rural, engataram romance por lá e vivem juntinhos até hoje. Em entrevista para o site oficial, o ator soltou declarações para a amada e deu dica para os futuros peões que querem encontrar um par no programa. A nova edição estreia no dia 16 de setembro, será que dá tempo de anotarem as dicas?

Rodrigo disse que não era muito bom em competir no reality: “Ganhei uma prova só, que precisava pegar umas malas de dinheiro, quem conseguisse pegar mais ia revelar um prêmio. Eu não consegui pegar muito, não, fui o que menos pegou dinheiro, mas ninguém sabia que quem menos pegasse, ia ganhar. Levei um carro zero e a Prova do Lampião [atual Prova de Fogo]”, contou.

No amor, ele também mandou bem: “Quando entrei em A Fazenda, minha meta não era arrumar relacionamento lá, era jogar, mesmo! Só que foi uma coisa do destino, né? Na primeira festa eu conheci mais a Sabrina, você começa a tomar umas bebidinhas. Por coincidência eu e a Sabrina temos a mesma altura, então como a gente estava no mesmo grupo, colocavam a gente para fazer as provas junto, daí foi criando uma conexão”.

“Não ganhei um milhão e meio, mas ganhei um mulherão que vale muito mais do que isso e é o grande amor da minha vida!” (Rodrigo Phavanello)

Para o ator, não há receita para conseguir um relacionamento, tem que rolar naturalmente: “A Sabrina era a pessoa mais tranquila que tinha lá, logo de cara, quando a gente entra em A Fazenda, sabe quem está jogando e quem não está. Quando vi a Sabrina, percebi que ela estava sendo muito natural, sabia que não estava jogando. Pensei, pô, essa pessoa é bacana para ficar próximo, criar ‘amizade’! Só que acabou rolando da gente ficar, ficamos três meses lá, saímos três dias antes da final, e estamos até hoje firmes e fortes”, contou.

‌



Nas redes sociais, o casal esbanja entrosamento e conexão, resultado de um romance de cinco anos: “Não ganhei um milhão e meio, mas ganhei um mulherão que vale muito mais do que isso e é o grande amor da minha vida!”

Confira fotos deles:

‌



A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

