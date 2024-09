Saiba quem são os famosos que aguardam a estreia de A Fazenda 16 com ansiedade Ex-peões, apresentadoras a cantoras fazem parte da lista de fãs que estarão ligados no reality rural, a partir de segunda (16) Esquenta|Do R7 07/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A décima sexta temporada do reality rural estreia dia 16 de setembro, na tela da RECORD Reprodução/Instagram

Fãs famosos de A Fazenda 16 já começaram a contagem regressiva para a estreia do reality rural, marcada para o dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD. Nas redes sociais, ex-peões, apresentadoras e até cantoras não escondem a ansiedade para conhecer o novo elenco e fazem questão de aplaudir as novidades da nova temporada, que contará com número recorde de peões: 28, sendo que 8 ficarão confinados por um período no Paiol, mesclando 6 ex-realities com 2 influencers que bombam na plataforma Kwai.

O pré-confinamento será só no dia 12 de setembro, mas a ansiedade já está a mil nas redes sociais. A ex-peoa Drika Marinho, que foi eliminada logo no começo de A Fazenda 11, mandou seu recado na publicação que reunia fotos de Adriana Galisteu: “Ansiosa para essa temporada”.

A ‘transtornada de apaixonada’ Kally Fonseca, que esteve em A Fazenda 15, também apoiou o ensaio da comandante do reality rural. Enquanto, a cantora Pepê, da dupla com Neném, aproveitou para pedir uma nova oportunidade: “Poxa, fiz de tudo para me darem outra chance”.

A apresentadora Cátia Fonseca e a atriz Mari Saade também se animaram e reagiram à publicação Galisteu.

‌



Márcia Fu e Lucas Selfie, que devem dominar o digital do reality rural, também ganharam apoio dos famosos. A cantora Valesca Popuzada, de A Fazenda 4, vibrou com os dois: “Amo essa dupla”.

Outra ex-peoa famosa que prestigiou Fu e Selfie foi a cantora Mara Maravilha, que colocou muito fogo no feno em A Fazenda 8. E ainda teve ex-Conquisteira na área! Edlaine Barbosa fez uma observação importante: “Amei, haja dipirona para essa dupla”.

‌



Veja a publicação de Galisteu:

Confira a postagem de Lucas Selfie:

‌







Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD, com apresentação de Adriane Galisteu e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

Tocaram o sino! Relembre os peões que deram adeus ao sonho milionário de A Fazenda: