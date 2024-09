Sem o X, e agora? Galisteu dá dicas para continuar interagindo com o reality rural A apresentadora de A Fazenda já mostrou a solução para hablar sobre o programa nas redes sociais; vem ver! Esquenta|Do R7 11/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h00 ) ‌



Especialista no reality rural, a loira comanda a tração desde 2021 Reprodução/Instagram

Falta menos de uma semana para a grande estreia de A Fazenda 16, no dia 16 de setembro, às 22h30, na tela da RECORD, e o público já se pergunta onde hablar sobre o programa, comentar os babados do festerê ou fazer campanha para o seu peão favorito. Já se sabe que Itapecerica da Serra vai ficar pequena com a maior quantidade de peões já vista na tela da emissora e, tanto na sede, quanto no Paiol, o elenco de peso escolhido pelo diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, promete dar o que falar entre o público.

Além das dicas oficiais que estão rolando soltas na internet, muitas especulações e listas de participantes aumentam, ainda mais, os ânimos do público. E quando finalmente a atração começar, os fãs vão precisar comentar e muito!

Quem contava com o X (antigo Twitter), perderam um meio famoso de repercussão do reality. Mas, isso não é motivo para desânimo, já que durante O Programa de Todos os Programas da última terça (10), Adriane Galisteu deu dicas importantes para continuar acompanhando e interagindo!

Segundo a apresentadora, os internautas devem usar tudo que têm ao seu dispor para continuar agitando a web. Agora, novas redes sociais estão se popularizando A Fazenda já conta com um perfil oficial em algumas delas. “A gente tem outras possibilidades: o Threads (@afazendarecord) e o Bluesky (@afazenda-record)”, avisou a loira. Mesmo assim, não perdeu a esperança: “Talvez, durante A Fazenda, o X volte”.

O mandachuva do reality também não perdeu tempo no assunto e aconselhou: “Uma coisa muito legal também, é sentar na frente da TV e assistir ao vivo, que é o melhor de tudo”. Além de concordar com Carelli, Galisteu relembrou ao público: “Votar, gente, é só no R7.com, isso vocês não podem esquecer. É tão importante, que o voto começa logo no Paiol”.

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia nesta segunda (16), às 22h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

