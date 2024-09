Sheherazade divulga foto com chapéu de A Fazenda e avisa: ‘Vem aí uma novidade’ A ex-peoa e apresentadora do Domingo Record despertou a curiosidade dos internautas na postagem; confira! Esquenta|Do R7 11/09/2024 - 20h15 (Atualizado em 11/09/2024 - 20h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quando se trata do reality rural, a loira não perde tempo em honrar sua participação Edu Moraes/RECORD

Mais uma famosa para a conta de ansiosos com a estreia de A Fazenda 16! A nova temporada do relaity rural da RECORD, que estreia nesta segunda (16), às 22h30, já coleciona contagens regressivas e, dessa vez, quem entrou na lista foi Rachel Sheherazade. A ex-peoa fez história em A Fazenda 15 e ganhou a tela da emissora para comandar seu próprio programa, o Domingo Record.

Uma vez peão, sempre peão e, mesmo dominando as tardes de domingo das famílias brasileiras, a jornalista nunca deixou para trás o que viveu no Cercadão de Itapecerica da Serra. Agora, cada vez mais perto da grande estreia, Sheherazade aumentou ainda mais os ânimos dos internautas com uma postagem curiosa na web.

Com o chapéu do reality na cabeça, a loira escreveu: “Vem aí uma novidade que vocês vão amar! E tem a ver com a nossa A Fazenda. O spoiler é esse. Aguardem mais dicas”. Uma das favoritas na temporada que participou, a apresentadora conquistou uma legião de fãs que a acompanham até hoje, e sempre relembram a relevância que ela teve no programa.

Os comentários foram marcados por uma chuva de elogios, além de palpites sobre a aguardada novidade. “Se tem Rachel no meio, tem coisa boa”, garantiu uma internauta. Outro questionou: “Vai ter quadro no Domingo Record?”. Teve, ainda, quem sentiu saudades de ver a ex-peoa em ação no programa: “Que gatilho eu tive agora”.

‌



Uma das maiores companheiras de Rachel na sede e vencedora de A Fazenda 15, Jaqueline Grohalski, sempre apoiou a amiga após o reality e também não poderia ficar de fora dessa publicação. “Amo”, comentou.

Confira:

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 estreia nesta segunda (16), às 22h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Relembre os campeões de todas as temporadas de A Fazenda

Publicidade 1 / 16 ‌



‌



‌



‌



‌

Fã que é fã já está na contagem regressiva para A Fazenda 16, que estreia em setembro na tela da RECORD. E nada melhor do que começar esse esquenta para o reality dos realities com uma galeria para relembrar os vencedores de cada temporada, que deram o nome e deixaram a sede com um prêmio milionário. Será que você se lembra de todos? Divulgação/RECORD