Solange Gomes relembra retorno triunfante da Roça em A Fazenda: ‘Felicidades que a vida me presenteou’ A ex-peoa publicou vídeo nas redes sociais com cena da volta dela para a sede após a quinta berlinda Esquenta|Do R7 11/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h00 ) ‌



A ex-peoa foi um furacão em A Fazenda 13 Reprodução/Instagram

A Fazenda estreia no dia 16 de setembro, e enquanto o fogo no feno não começa, as lembranças de outras edições fazem nossa alegria! Solange Gomes publicou nas redes sociais um dos momentos mais especiais de sua jornada na 13ª temporada, o retorno após enfrentar sua quinta Roça.

Ela escreveu no post: “Felicidades que a vida me presenteou: ir para a Roça de A Fazenda era terrível, mas voltar dela… Incrivelmente magnífico! Esse retorno foi o mais emocionante de todos! Já era a quinta vez que eu passava pela Roça”.

Os seguidores ficaram contentes com a lembrança: “Eu adorava ver você e o Rico aloprando”, comentou um fã. Outro opinou: “Esse dia foi incrível. Essa foi a melhor Fazenda de todos os tempos!”

Assista :

Não se esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

Resumão! Confira tudo o que já se sabe sobre A Fazenda 16: