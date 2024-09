Tiago Piquilo relembra vida de peão de A Fazenda: ‘Foi um grande presente’ O cantor, da dupla com Hugo, também deu dicas para os futuros participantes do reality rural e revelou o desejo de embarcar no Power Couple Esquenta|Bianca Barbosa, do site oficial 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



O cantor repercutiu A Fazenda 13 e recordou detalhes do confinamento Reprodução/Instagram

A nova temporada de A Fazenda estreia no dia 16 de setembro, e para preparar o terreno para mais uma edição, nada melhor que um ex-peão que passou por todos os desafios do reality. O cantor Tiago Piquilo brilhou na 13ª edição, conquistando uma legião de fãs e chegando firme até a oitava Roça. Em entrevista para o site oficial, ele recordou a participação, citou o desejo de embarcar em uma possível nova temporada de Power Couple, e deu dicas para os futuros competidores.

“Foi um grande presente para mim poder participar de um programa que todo mundo gosta, assiste e se diverte, já é tradicional da televisão brasileira. Fazer parte de uma seleção de convidados, como A Fazenda 13, foi incrível. Estive ali com pessoas que gosto e admiro demais, cantores e conhecidos que já tinha um relacionamento aqui fora, mas ali dentro você pode conviver de uma forma diferente. Viver isso foi muito legal”, disse o cantor.

Tiago ainda sente muitas saudades dos animais: “Tinha uma vaquinha que era a coisa mais linda do mundo, vinha deitar no colo da gente, os porquinhos também. O trato com os animais é uma coisa que dá muita saudade, só tenho boas memórias”.

O jeito pacífico e calmo do sertanejo proporcionou uma passagem tranquila pelo reality: “O meu bom relacionamento com todo mundo fez até com que eu não tivesse problemas, atritos, mas isso trouxe uma grande dificuldade... Não conseguir brigar e discutir com as pessoas, até porque todos me tratavam com respeito e carinho”, pontuou.

‌



Vem aí?

Mas será que ele encararia uma nova aventura em realities? A resposta é talvez! Tiago lembrou que foi para o programa em uma fase da pandemia onde os shows estavam suspensos, isso facilitou sua ausência durante o tempo do confinamento. Porém, hoje, a perspectiva é diferente: “Agenda de shows aqui fora movimenta muitas pessoas e famílias, então se torna impossível a gente parar por meses, não tem como”, explicou.

Apesar disso, ele revelou: “Mas eu teria, sim, curiosidade de participar de um outro reality, esse é o segundo que participei, fiz um reality musical também. Teria coragem, mas não sozinho, me lembro do Power Couple que ia o casal, acho que se eu tivesse alguém do meu lado, que tivesse intimidade e pudesse ter uma certa liberdade de desabafar, falar, se sentir realmente protegido e junto de alguém que vai além do jogo, acho que eu teria coragem. Mas para ir sozinho, entrar no programa para viver atritos, discordâncias, brigas, pensaria muito hoje. Se eu tivesse oportunidade de agenda, pensaria muito.”

‌



Coração x jogo

Para Tiago, a parte mais difícil do reality foi o jogo. Ele não se sentia confortável em votar e apontar negativamente os colegas, pois tinha bom relacionamento com todos. A exceção foi Sthefane Matos: “Foi a única pessoa que me agarrei ali nos meus votos porque ela votou em mim primeiro, então ela me abriu a oportunidade de retribuir, e como não tinha problema com ninguém, acabei ficando ali. Mas foi só, não tive problemas”, afirmou.

O cantor fez um bom jogo em A Fazenda e se destacava nas provas, o que chamou a atenção dos oponentes: “Num determinado momento, torci meu pé, muitas das provas que fiz, fazia com o pé torcido, e ainda assim ganhei. Tanto que na minha Roça, não deixaram eu participar da Prova do Fazendeiro que poderia me trazer de volta para sede, o Gui Araújo até justificou que por eu ser um cara que disputa bastante, e por ter tido resultados bons nas provas, acabaram me tirando, e foi onde sai.”

‌



Conselho de milhões

Aos futuros peões, Tiago separou dicas importantes: “Viva intensamente do seu jeito, do modo como você é. Não entre no programa baseado no fulano que se deu bem na edição passada. Acho que cada um tem sua história, seus interesses, e aqui fora também seu trabalho, dignidade, honra. Cada um aqui fora tem seu público, acho que isso é muito particular”, concluiu.

Tiago disse que parece muito simples dizer ‘seja você mesmo’, mas não é bem assim: “Ali dentro as pessoas se perdem muito e a gente percebe nos comportamentos. O conselho que daria é, vai sem medo, o que é seu tá guardado, se as pessoas se identificarem da maneira que você é, parabéns!”

A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro, na tela da RECORD. Acompanhe o R7.com para ficar por dentro de todas as novidades!

