Você é fluente em Fazendês? Faça o teste e comprove! Em clima de esquenta para o reality rural, descubra qual é seu nível de fluência na língua oficial de A Fazenda Esquenta|Do R7 29/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h06 ) ‌



A nova temporada do reality rural vai ao ar dia 16 de setembro Reprodução/RECORD

A cada temporada, o Dicionário Fazendês cresce e novos termos são incluídos no idioma oficial da peãozada. Será que você é fluente nessa língua típica do reality rural? Que tal testar seus conhecimentos e já ir aquecendo para a A Fazenda 16, que estreia no dia 16 de setembro na tela da RECORD?

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista todas as temporadas quando e onde quiser!